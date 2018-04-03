Песков заявил, что Лондону придется извиниться перед Москвой

Обвинения Лондона в адрес Москвы по так называемому делу Скрипаля постепенно получают красноречивые контраргументы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя журналистам появившуюся во вторнику, 3 апреля, информацию от британских экспертов.

Напомним, глава военной химической лаборатории в британском Портон-Дауне Гэри Айткенхед заявил о том, что его специалисты идентифицировали полученные образцы отравляющего вещества, но не смогли определить, где оно было произведено. Таким образом британское правительство самостоятельно делало выводы о происхождении злополучного газа.

"Для нас с самого начала была ситуация совершенно чудовищная, — напомнил Песков. — И в данном случае постепенно стали приходить подтверждения того, что вот эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются и ничем не подкреплены", — цитирует его ТАСС

Данные из Портон-Дауна Песков назвал «красноречивыми, вполне экспертными, вполне официальными» подтверждениями этой мысли.

Впрочем, пресс-секретарь президента уверен, что история с отравлением экс-разведчика ГРУ в британском Солсбери далека от своего завершения.

"Неизбежно такие прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться", — отметил Песков. Он пояснил, что британским высокопоставленным чиновникам, которые заявили о причастности Москвы к преступлению в Солсбери, «как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по Евросоюзу , которым они что-то рассказывали».

Впрочем, в итоге «Лондону придется приносить извинения Москве», выразил уверенность Дмитрий Песков.