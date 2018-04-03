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Кремль: Теперь британцам нужно как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС
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Кремль: Теперь британцам нужно как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
После признания главы лаборатории «Портон Даун» об отсутствии доказательств против России в деле Скрипаля британским руководителям придется как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС и извиняться перед Россией, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков назвал ситуацию «совершенно чудовищной». «Постепенно стали приходить подтверждения того, что эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются, ничем не подкреплены. Это просто красноречивое подтверждение, причем вполне экспертно, вполне официально», — сказал Песков, комментируя слова главы лаборатории, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента отметил, что теперь непонятно, «на чем основывалась британская сторона» в своих обвинениях.
«Теперь британская сторона обязана на это ответить. В любом случае сейчас в ОЗХО будет вестись работа, в исполнительном комитете», — отметил он.
Песков повторил, что российская сторона непричастна к отравлению Скрипалей, а теорию британцев «подтвердить невозможно».
«А вот министру иностранных дел Великобритании [Борису Джонсону], который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании [Терезе Мэй] как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне», — отметил он.
«Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента выразил уверенность в неизбежности того, что «прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться».
Ранее во вторник было объявлено, что эксперты британской лаборатории «Портон Даун» не сумели определить «точный источник» вещества «Новичок», которым отравили шпиона Сергея Скрипаля.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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