«Фиорентина» в гостях обыграла «Удинезе» 

«Фиорентина» в матче 27-го тура чемпионата Италии одержала гостевую победу над «Удинезе» со счетом 2:0. Голы забили Жордан Верету (с пенальти) и Джованни Симеоне.
Чемпионат Италии
Серия А 27-й тур "Удинезе" — «Фиорентина» — 0:2 (0:1)
Голы: Верету, 29 — с пенальти (0:1). Симеоне, 71 (0:2).
"Удинезе": Биссарри, Данилу Ларанжейра, Видмер, Пеццелла (Янкто, 46), Самир, Стрюгер Ларсен, Халльфредссон (Ингельссон, 46), Балич, Барак, де Пауль (Лазанья, 72), Перица.
"Фиорентина": Спортьелло, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Дабо, Сапонара (Симеоне, 67), Бенасси, Верету, Кьеза (Эйсерик, 87), Фальчинелли (Жил Диаш, 67).
Предупреждения: Халльфредссон, 26. Пеццела, 44. Витор Угу, 56. Кьеза, 58. де Пауль, 67. Сапонара, 67.
Судья: Банти.
3 апреля. Удине. Стадион «Dacia Arena».