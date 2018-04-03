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«Фиорентина» в гостях обыграла «Удинезе»
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«Фиорентина» в гостях обыграла «Удинезе» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
«Фиорентина» в матче 27-го тура чемпионата Италии одержала гостевую победу над «Удинезе» со счетом 2:0. Голы забили Жордан Верету (с пенальти) и Джованни Симеоне.
Чемпионат Италии
Серия А  27-й тур  "Удинезе" — «Фиорентина» — 0:2 (0:1)
Голы: Верету, 29 — с пенальти (0:1). Симеоне, 71 (0:2).
"Удинезе": Биссарри, Данилу Ларанжейра, Видмер, Пеццелла (Янкто, 46), Самир, Стрюгер Ларсен, Халльфредссон (Ингельссон, 46), Балич, Барак, де Пауль (Лазанья, 72), Перица.
"Фиорентина": Спортьелло, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Дабо, Сапонара (Симеоне, 67), Бенасси, Верету, Кьеза (Эйсерик, 87), Фальчинелли (Жил Диаш, 67).
Предупреждения: Халльфредссон, 26. Пеццела, 44. Витор Угу, 56. Кьеза, 58. де Пауль, 67. Сапонара, 67.
Судья: Банти.
3 апреля. Удине. Стадион «Dacia Arena».
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