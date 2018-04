Татьяна Кошелева: Желаю себе пройти этап восстановления смело и с улыбкой

Доигровщица сборной России и «Галатасарая» Татьяна Кошелева рассказала о своем настрое перед периодом восстановления после операции на крестообразной связке колена.

Кошелева успешно перенесла операцию на колене

«Дорогие друзья, все, кто переживал за меня в этот день, волновался и молился!

Спасибо всем и каждому! Операция прошла отлично, и с этого момента начинается отсчет моего восстановления.

Каждый раз, сталкиваясь с трудностями и преодолевая их, мы получаем урок и опыт, не всегда понятный сразу…, укрепляем веру, а после открываем новые возможности.

Период реабилитации и возвращения требует много сил, дисциплины и совместных усилий! Каждый спортсмен, переживший это, знает… Я желаю себе пройти этот этап смело и с улыбкой.

Господь дает нам по силам, а это значит, что и это я преодолею. И вернусь. Вернусь в свой любимый волейбол», — написала Кошелева в инстаграме.

Дорогие друзья, все, кто переживал за меня в этот день, волновался и молился! СПАСИБО всем и каждому! Операция прошла отлично, и с этого момента начинается отсчёт моего восстановления! Каждый раз, сталкиваясь с трудностями и преодолевая их, мы получаем урок и опыт, не всегда понятный сразу…, укрепляем веру, а после открываем новые возможности! Период реабилитации и возвращения требует много сил, дисциплины и совместных усилий! Каждый спортсмен, переживший это, знает… Я желаю себе пройти этот этап смело и с улыбкой! Господь даёт нам по силам, а это значит, что и это я преодолею! И вернусь! Вернусь в свой любимый волейбол! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Dear friends and everyone who supported and prayed for me, thank you all! Surgery was finished successfully and my recovery begins from this moment! Every time when we face difficulties and we overcome them we learn a lesson and gain experience which we can’t understand immediately. We strengthen our faith and open new opportunities! Recovery takes a lot of strength, discipline and joint efforts! Every sportsman who came over it knows… I wish myself pass this path courageously and with a smile! The God gives us what we can handle that means that I will overcome it! And I will be back! To my favorite volleyball!

Публикация от Kosheleva Tatyana (@kosheleva11)

3 Апр 2018 в 11:13 PDT Напомним, Кошелева получила травму 21 марта в первом матче «раунда шести» Лиги чемпионов с «Новарой».