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«Удинезе» — «Фиорентина» — 0:2, «Аталанта» — «Сампдория» — 1:2, «Дженоа» — «Кальяри» — 2:1 (обзоры)
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«Удинезе» — «Фиорентина» — 0:2, «Аталанта» — «Сампдория» — 1:2, «Дженоа» — «Кальяри» — 2:1 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзоры матчей 27-го тура итальянской Серии А, в которых «Фиорентина», «Сампдория» и «Дженоа» обыграли «Удинезе», «Аталанту» и «Кальяри» соответственно.
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