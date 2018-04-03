«Удинезе» — «Фиорентина» — 0:2, «Аталанта» — «Сампдория» — 1:2, «Дженоа» — «Кальяри» — 2:1 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 27-го тура итальянской Серии А, в которых «Фиорентина», «Сампдория» и «Дженоа» обыграли «Удинезе», «Аталанту» и «Кальяри» соответственно.