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Игорь Гамула: Дзюба хочет доказать «Зениту» и Манчини, что зря с ним расстались
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Игорь Гамула: Дзюба хочет доказать «Зениту» и Манчини, что зря с ним расстались 

Советский спорт 59 минут назад
— Я думаю, что Артем ведет себя вполне логично, нормально. Он хочет доказать руководителям петербургского клуба и тренеру (Роберто) Манчини, который списал его со счетов.
Кокорин — Дзюбе: Как ты пускаешь пыль, так никто не пускает
Дзюба хочет забить, показать хороший футбол и доказать, что зря с ним расстались, чтобы пожалели, что неправильные выводы сделал Манчини и весь его штаб. Не думаю, что таким стремлением сыграть Артем отсекает себя от «Зенита», наоборот. Дзюба хочет попасть на чемпионат мира, — передает слова Гамулы РИА «Новости».
Ранее Дзюба, выступающий на правах аренды в тульском «Арсенале», заявил, что готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита» 22 апреля.
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