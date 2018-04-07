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Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде
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Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде 

Спорт-Экспресс 7 апреля 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
Египетский путешественник Мухаммед Нофаль отправился в субботу на велосипеде из Каира в Москву, куда он планирует прибыть через 65 дней к началу чемпионата мира, чтобы поддержать национальную сборную Египта.
Он пояснил, что уже не в первый раз отправляется в долгое путешествие на велосипеде. Напомним, что Египет является соперником России по групповому турниру.
— Идея такого путешествия возникла после того, как сборная Египта впервые за 28 лет пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу", — цитирует РИА Новости Нофаля. — Именно такие поездки позволяют набирать новый опыт и обогащаться культурно.
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