Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде

Египетский путешественник Мухаммед Нофаль отправился в субботу на велосипеде из Каира в Москву, куда он планирует прибыть через 65 дней к началу чемпионата мира, чтобы поддержать национальную сборную Египта.

Он пояснил, что уже не в первый раз отправляется в долгое путешествие на велосипеде. Напомним, что Египет является соперником России по групповому турниру.