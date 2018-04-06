Как по-правилам сдать квартиру гостям города в дни ЧМ-2018?

Россияне не прочь заработать на тех, кто летом на несколько дней приедет на матчи мундиаля

Сдать жильё в аренду сможет только собственник. Если у недвижимости несколько владельцев, потребуется согласие каждого. Размещать информацию об аренде надо на самых популярных интернет-площадках и сервисах бронирования жилья, которыми пользуются российские и зарубежные туристы. Информация о жильедолжна быть достоверной и с фото. Это поможет избежать сюрпризов и разногласий при заключении договора с арендатором. Квартира, которую вы сдаёте, должна быть чистой; с необходимой бытовой техникой, постельным бельём; с исправной сантехникой, мебелью, газовым и электрооборудованием. Надо обязательно оформить договор аренды жилья. Договор — не только условие законности сделки, но и защита ваших прав как арендодателя. Желательно сделать опись имущества и приложить её к договору с арендатором. Тогда в случае хищения или повреждения вещей можно на законных основаниях предъявить претензии. Стоит узнать телефон участкового полицейского и информировать его, что вы планируете сдать жильё. Не «заламывайте» цену — это отрицательно отразится и на вашей репутации, и на туристической привлекательности. Закон требует, чтобы вы зарегистрировали ваших гостей: иностранцев и лиц без гражданства — в первые же сутки, даже если они прибыли всего на день, граждане России подлежат регистрации, если они у вас на три дня и дольше.