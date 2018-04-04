Россия ждет помощи от иностранных спецслужб во время ЧМ-2018

«ФедералПресс» ранее писал: в столице во время ЧМ-2018 будет действовать профессиональная мобильная радиосвязь для оперативных служб города. Работа устройств бригад скорой помощи и городского оперативного штаба в сети LTE 450 проверили во время матча Россия — Бразилия.

Напомним, игры чемпионата пройдут в 11 российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург. Болельщики Чемпионата мира по футболу теперь могут заказать бесплатный билет на поезд по телефону.