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Россия ждет помощи от иностранных спецслужб во время ЧМ-2018
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Россия ждет помощи от иностранных спецслужб во время ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
«Летом Россия принимает чемпионат мира по футболу. Рассчитываем, что наше взаимодействие со специальными службами и правоохранительными органами иностранных государств в рамках организации антитеррористической защиты будет столь же эффективным, как и в прошлые годы», — цитирует сообщение «РИА Новости» директора ФСБ Александра Бортникова.
«ФедералПресс» ранее писал: в столице во время ЧМ-2018 будет действовать профессиональная мобильная радиосвязь для оперативных служб города. Работа устройств бригад скорой помощи и городского оперативного штаба в сети LTE 450 проверили во время матча Россия — Бразилия.
Напомним, игры чемпионата пройдут в 11 российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург. Болельщики Чемпионата мира по футболу теперь могут заказать бесплатный билет на поезд по телефону.
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