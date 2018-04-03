В Кремле рассказали о «безумных обвинениях» в адрес России

Постепенно приходят подтверждения того, что «безумные обвинения» в адрес России по «делу Скрипаля» ни на чем не основаны, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Ситуация совершенно чудовищная, и в данном случае просто постепенно стали приходить подтверждения того, что эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются, ничем не подкреплены. Это просто красноречивое подтверждение, причём вполне экспертно, вполне официально», — сказал Песков, комментируя слова главы лаборатории.

«Теперь вопрос — на чем основывалась британская сторона? Теперь британская сторона обязана на это ответить. В любом случае сейчас в ОЗХО будет вестись работа, в исполнительном комитете», — отметил он.

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