«Сампдория» обыграла «Аталанту» 

«Сампдория» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии обыграла «Аталанту» со счетом 2:1. Победный гол забил Дуван Сапата.
Чемпионат Италии
Серия А 27-й тур "Аталанта" — «Сампдория» — 1:2 (0:1)
Голы: Капрари, 43 (0:1). Толой, 67 (1:1). Сапата, 84 (1:2).
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур (Барроу, 64), Толой, Кастань, Манчини, Кристанте, де Рон (Хаас, 56), Фройлер, Гомес, Петанья (Корнелиус, 80).
"Сампдория": Вивиано, Берешински, Мурру (Реджини, 66), Андерсен, Феррари, Альварес (Рамирес, 40), Прат, Капецци, Линетти, Капрари (Верре, 85), Сапата.
Предупреждения: Петанья, 79. Гомес, 82. Прат, 83. Сапата, 90. Рамирес, 90+2.
Судья: Паскуа.
3 апреля. Бергамо. Стадион «Atleti Azzurri D'Italia».