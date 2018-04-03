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Станислав Галиев: «Знаю о челябинских болельщиках по рассказам Кузнецова»
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Станислав Галиев: «Знаю о челябинских болельщиках по рассказам Кузнецова» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев после победы в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина над «Трактором» (2:1 ОТ, 3-0) отметил атмосферу на стадионе в Челябинске.
Зубы в скотче. «Ак Барс» сильнее челябинской хитрости
— Показалось, что сегодня играть было тяжелее, чем в Казани.
— Мы знали, что будет тяжело. «Трактор» очень хорошо играет дома, у них очень хорошая поддержка. Было тяжело, может где-то уже накапливается усталость. Выдержали в первом периоде. Смогли забить во втором, потом не углядели и пропустили в контратаке. Спасибо всем ребятам, проявили характер и смогли победить в овертайме.
— Болельщики «Трактора», можно сказать, участвуют в игре. Насколько это давит и мешает?
— По себе могу сказать, это только придает эмоций и помогает. По рассказам Жени Кузнецова я знаю, что здесь хорошие болельщики. У них одни из лучших болельщиков, микрофоны здесь висят, насколько я знаю. Приятно играть в такой атмосфере. Думаю, все сегодня подготовились. Мы слышали, как болели трибуны, но играли в свой хоккей.
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