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Вартапетов рассказал о шансах Джикии сыграть на Чемпионате Мира
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Вартапетов рассказал о шансах Джикии сыграть на Чемпионате Мира 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о шансах защитника команды Георгия Джикии сыграть на Чемпионате Мира.
"Судя по темпам восстановления, Джикия теоретически сможет тренироваться без ограничений в конце мая или начале июня. Это, конечно, рекордно короткие сроки, но мы не хотели бы, как в советские времена, «приурочивать сдачу объекта к очередной годовщине Октября». Надо понимать, что даже если сбудется самый оптимистичный прогноз, есть еще такое понятие, как игровой тонус. У Георгия он будет отсутствовать напрочь. Нужен ли сборной футболист в таком состоянии, и оправдан ли риск? Вопрос очень сложный", — цитирует Вартапетова bobsoccer.ru.
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