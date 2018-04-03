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Легенда карате Масао Кавазое провел мастер‐класс в Одинцове
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Легенда карате Масао Кавазое провел мастер‐класс в Одинцове 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сенсей Масао Кавасое провел мастер‐класс по карате в новом ФОКе Одинцова. На тренировку пришли не только новички, но и заслуженные мастера спорта, сообщил корреспондент «360».
Сенсей Кавазое приезжает в Россию дважды в год на протяжении 25 лет. Он проводит в нашей стране четыре дня, два из которых по традиции уделяет Одинцово. По мнению легенды карате, российские бойцы — одни из самых сильных в мире.
Сенсей Кавазое — это он мой учитель, 20 лет уже скоро будет, как к нему езжу. Стараюсь посещать все семинары. Когда столкнулись в 1999 году, приехал поучаствовать на семинаре, я был поражен. То, чем я занимался, показалось, что это было ничто
Александр Савенков, участник семинара.
Уникальный мастер карате Масао Кавазое обладает восьмым даном,
по-японски
это звучит «ханси». Это означает, что он мастер очень высокого уровня — «учитель учителей».
Усовершенствовать свои навыки в карате пришли более 130 человек с разным уровнем подготовки. Еще одна задача сенсея во время этого визита в Россию — выдать черные пояса достойным бойцам. В конце апреля одинцовские инструкторы поедут в гости к Масао Кавасое в Лондон.
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