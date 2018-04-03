Вартапетов: «Джикия теоретически сможет тренироваться без ограничений в конце мая»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов , отвечая на вопрос о том, успеет ли защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия восстановиться после операции на крестообразной связке колена к чемпионату мира, отметил, что в клубе делают все, чтобы игрок как можно быстрее вернулся в строй.

«Судя по темпам восстановления, Джикия теоретически сможет тренироваться без ограничений в конце мая или начале июня. Это, конечно, рекордно короткие сроки, но мы не хотели бы, как в советские времена, «приурочивать сдачу объекта к очередной годовщине Октября».

Надо понимать, что даже если сбудется самый оптимистичный прогноз, есть еще такое понятие, как игровой тонус. У Георгия он будет отсутствовать напрочь. Нужен ли сборной футболист в таком состоянии, и оправдан ли риск? Вопрос очень сложный.

Важно еще, чтобы у игрока не случился рецидив, поэтому сейчас делается все, чтобы защитник как можно быстрее вернулся в строй, но мы не подгоняем этот процесс под конкретные даты.

27 марта Джикия прошел ряд биомеханических тестов, подтвердивших, что восстановление идет хорошими темпами. Следующий плановый визит в клинику «Вилла Стюарт» предстоит в конце апреля», — сказал Вартапетов в интервью.