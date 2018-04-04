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Вартапетов заявил о возможности Джикии сыграть на чемпионате мира — 2018
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Вартапетов заявил о возможности Джикии сыграть на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов оценил состояние Георгия Джикии. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Судя по темпам восстановления, Джикия теоретически сможет тренироваться без ограничений в конце мая или начале июня. Это, конечно, рекордно короткие сроки, но мы не хотели бы, как в советские времена, «приурочивать сдачу объекта к очередной годовщине Октября», — цитирует специалиста Bobsoccer.
Также Вартапетов заявил о возможных рисках участия на мировом первенстве.
"Надо понимать, что даже если сбудется самый оптимистичный прогноз, есть еще такое понятие, как игровой тонус. У Георгия он будет отсутствовать напрочь. Нужен ли сборной футболист в таком состоянии, и оправдан ли риск? Вопрос очень сложный", — добавил он.
Ранее Джикия вышел на первую тренировку на поле после разрыва крестообразных связок колена.
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