«СКА-1946» обыграл «Белых медведей», «Локо» победил «Реактор» 

«СКА-1946» во втором матче полуфинала плей-офф МХЛ обыграл «Белых медведей» со счетом 4:1. Счет в серии стал 2-0.
В другом полуфинале «Локо» победил «Реактор» со счетом 4:0. В этой паре счет в серии также 2-0.
1/2 финала
Вторые матчи
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Кукштель — 1 (Полодян, Милехин), 11:49 — 1:0. Кукштель — 2 (бол., Милехин), 15:02 — 2:0. Цицюра — 2, 26:13 — 3:0. Овечкин — 2 (Цицюра, Николаев), 57:34 — 4:0. Подкорытов — 2 (Шабанов), 58:14 — 4:1.
Вратари: Волков — Мустафин (59:08).
Судьи: Беляев, Милованов.
3 апреля. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
Счет в серии: 2-0 "Локо" (Ярославль) — «Реактор» (Нижнекамск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Рыбаков — 3 (Коваленко), 14:14 — 1:0. Гизатуллин — 1 (Громов, Ковалев), 37:43 — 2:0. Бондырев — 5 (бол., Рыбаков, Коваленко), 39:52 — 3:0. Ковалев — 1 (Рыбаков, Коваленко), 59:10 — 4:0.
Вратари: Коновалов — Анаркулов.
Судьи: Макашов, Шиханов.
3 апреля. Ярославль. УКРК «Арена 2000».
Счет в серии: 2-0