«СКА-1946» обыграл «Белых медведей», «Локо» победил «Реактор»

«СКА-1946» во втором матче полуфинала плей-офф МХЛ обыграл «Белых медведей» со счетом 4:1. Счет в серии стал 2-0.

В другом полуфинале «Локо» победил «Реактор» со счетом 4:0. В этой паре счет в серии также 2-0.

1/2 финала

Вторые матчи

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Кукштель — 1 (Полодян, Милехин), 11:49 — 1:0. Кукштель — 2 (бол., Милехин), 15:02 — 2:0. Цицюра — 2, 26:13 — 3:0. Овечкин — 2 (Цицюра, Николаев), 57:34 — 4:0. Подкорытов — 2 (Шабанов), 58:14 — 4:1.

Вратари: Волков — Мустафин (59:08).

Судьи: Беляев, Милованов.

3 апреля. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

Счет в серии: 2-0 "Локо" (Ярославль) — «Реактор» (Нижнекамск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Рыбаков — 3 (Коваленко), 14:14 — 1:0. Гизатуллин — 1 (Громов, Ковалев), 37:43 — 2:0. Бондырев — 5 (бол., Рыбаков, Коваленко), 39:52 — 3:0. Ковалев — 1 (Рыбаков, Коваленко), 59:10 — 4:0.

Вратари: Коновалов — Анаркулов.

Судьи: Макашов, Шиханов.

3 апреля. Ярославль. УКРК «Арена 2000».

Счет в серии: 2-0