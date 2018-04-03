Ещё
Президент «Локомотива»: «Мы 7 сентября играть не будем, а другие клубы — будут»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Локомотива»: «Мы 7 сентября играть не будем, а другие клубы — будут» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Президент «Локомотива» Юрий Яковлев отметил, что клуб больно относится ко всему, что прямо или косвенно касается 7 сентября. Яковлев также добавил, что в эту дату железнодорожники играть не будут.
— Это тяжелый вопрос, — цитирует Sport76 Яковлева. — Мы с болью относимся ко всему, что прямо или косвенно касается этой даты. Обсуждали этот вопрос в клубе, советовались с некоторыми родителями и пришли к выводу, что «Локомотив» играть 7 сентября не будет, а другие клубы — будут. Они могут почтить память ушедших ребят минутой молчания — ничего плохого в этом нет.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Фиорентина" в гостях обыграла "Удинезе" "Сампдория" обыграла "Аталанту" "Севилья" - "Бавария": стали известны стартовые составы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горько: когда будет свадьба Шараповой4
Опубликованы доходы российских хоккеистов54
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Голый заезд22
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение