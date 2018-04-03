Президент «Локомотива»: «Мы 7 сентября играть не будем, а другие клубы — будут»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев отметил, что клуб больно относится ко всему, что прямо или косвенно касается 7 сентября. Яковлев также добавил, что в эту дату железнодорожники играть не будут.

— Это тяжелый вопрос, — цитирует Sport76 Яковлева. — Мы с болью относимся ко всему, что прямо или косвенно касается этой даты. Обсуждали этот вопрос в клубе, советовались с некоторыми родителями и пришли к выводу, что «Локомотив» играть 7 сентября не будет, а другие клубы — будут. Они могут почтить память ушедших ребят минутой молчания — ничего плохого в этом нет.