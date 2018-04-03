В Петербурге чиновник навестил женщину, помогавшей раненым при взрыве в метро

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Песков: возможное закрытие торгпредства России в Лондоне не останется без ответа

Шалимов рад, что его «отправили в отставку», а не освободили от обязанностей «по обоюдному согласию»

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