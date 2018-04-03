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В Петербурге чиновник навестил женщину, помогавшей раненым при взрыве в метро
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В Петербурге чиновник навестил женщину, помогавшей раненым при взрыве в метро 

RT на русском 51 минуту назад
В годовщину теракта в метро Санкт-Петербурга, 3 апреля, телеканал «78» опубликовал видеозапись, как глава МО Балканский Савелий Лебедев поздравляет жительницу Санкт-Петербурга Светлану Николайчук. Женщина оказалась на станции «Технологический институт», когда к платформе прибыл поезд, в котором произошёл взрыв. Светлана одной из первых пришла на помощь пострадавшим. На опубликованном видео чиновник называет женщину именинницей, а также говорит, что не может остаться в стороне, потому что его дедушка и бабушка «тоже в концлагере были каком-то». Светлана Николайчук напомнила гостю, что это не именины, а годовщина трагедии. Видео быстро разошлось в интернете и вызвало бурную реакцию в соцсетях. Позже в интервью «Комсомольской правде» Лебедев сообщил, что опубликованный видеофрагмент вырван из контекста: «Всё вырезали, выложили только это. Меня неправильно поняли».
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