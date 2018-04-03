Президент «Локомотива»: «Некоторые хоккеисты клуба могут уехать в НХЛ»

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал будущие приобретения «железнодорожников» в новом сезоне КХЛ.

"Изменения в составе будут. Идет селекционная работа. Пока еще рано говорить о конкретных игроках. Некоторые игроки могут уехать в НХЛ. Наши вратари в прошедшем сезоне отыграли не так, как мы хотели. Скорее всего, что-то будем менять.

Игроков высокого уровня, которые бы соответствовали нашим требованиям, очень мало. К тому же за них идет борьба — это большие затраты. Наш принцип — не превышать потолок зарплат. Однако свежую кровь мы ищем, но подходим к этому очень осторожно. В гонке зарплат участвовать не будем. Работа с иностранными хоккеистами весьма сложная. В Европе и Северной Америке принято подписывать контракты заранее, то есть каждый иностранец практически в январе уже знает, где будет играть в следующем сезоне. Если не знает — ведет переговоры с другими клубами. Наши легионеры сыграли ниже своих возможностей, так что изменения будут.