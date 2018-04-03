Ещё
Президент «Локомотива»: «Некоторые хоккеисты клуба могут уехать в НХЛ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Локомотива»: «Некоторые хоккеисты клуба могут уехать в НХЛ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал будущие приобретения «железнодорожников» в новом сезоне КХЛ.
"Изменения в составе будут. Идет селекционная работа. Пока еще рано говорить о конкретных игроках. Некоторые игроки могут уехать в НХЛ. Наши вратари в прошедшем сезоне отыграли не так, как мы хотели. Скорее всего, что-то будем менять.
Игроков высокого уровня, которые бы соответствовали нашим требованиям, очень мало. К тому же за них идет борьба — это большие затраты. Наш принцип — не превышать потолок зарплат. Однако свежую кровь мы ищем, но подходим к этому очень осторожно. В гонке зарплат участвовать не будем. Работа с иностранными хоккеистами весьма сложная. В Европе и Северной Америке принято подписывать контракты заранее, то есть каждый иностранец практически в январе уже знает, где будет играть в следующем сезоне. Если не знает — ведет переговоры с другими клубами. Наши легионеры сыграли ниже своих возможностей, так что изменения будут.
Убежден, выиграть Кубок Гагарина можно, только следуя своей стратегии. Конечно, мы могли попытаться выпросить денег у РЖД, перекупить каких-то игроков, но считаем, что это неправильно. Если выиграем, будем счастливы", — приводит слова Яковлева официальный сайт ярославцев.
SPORT24.ru: последние новости
Джокович и Агасси прекратили сотрудничество Домрачева: «Бьорндален! Король биатлона, король и в жизни» «Тоттенхэм» готов повысить Почеттино зарплату на $ 4,2 млн в год
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горько: когда будет свадьба Шараповой6
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус»
«Бавария» победила «Севилью»
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение