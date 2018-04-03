Гамула о желании Дзюбы сыграть против «Зенита»: «Артем ведет себя вполне логично и нормально»

Известный тренер Игорь Гамула высказался о желании форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы сыграть а матче РФПЛ против своей бывшей команды питерского "Зенита"

"Я думаю, что Артем ведет себя вполне логично, нормально. Он хочет доказать руководителям петербургского клуба и тренеру Манчини, который списал его со счетов. Дзюба хочет забить, показать хороший футбол и доказать, что зря с ним расстались, чтобы пожалели, что неправильные выводы сделал Манчини и весь его штаб. Не думаю, что таким стремлением сыграть Артем отсекает себя от «Зенита», наоборот. Дзюба хочет попасть на Чемпионат Мира", — цитирует 58-летнего специалиста sport24.ru.