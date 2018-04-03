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Гамула о желании Дзюбы сыграть против «Зенита»: «Артем ведет себя вполне логично и нормально»
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Гамула о желании Дзюбы сыграть против «Зенита»: «Артем ведет себя вполне логично и нормально» 

Soccer News 43 минуты назад
Фото: Soccer News
Известный тренер Игорь Гамула высказался о желании форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы сыграть а матче РФПЛ против своей бывшей команды питерского "Зенита".
"Я думаю, что Артем ведет себя вполне логично, нормально. Он хочет доказать руководителям петербургского клуба и тренеру Манчини, который списал его со счетов. Дзюба хочет забить, показать хороший футбол и доказать, что зря с ним расстались, чтобы пожалели, что неправильные выводы сделал Манчини и весь его штаб. Не думаю, что таким стремлением сыграть Артем отсекает себя от «Зенита», наоборот. Дзюба хочет попасть на Чемпионат Мира", — цитирует 58-летнего специалиста sport24.ru.
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