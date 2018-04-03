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Турецкий арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Реала»
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Турецкий арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Реала» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Дважды на 44-й и 45-й минутах первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — "Реал" судейское мастерство проявил арбитр Джюнейт Чакыр, не назначив 11-метровые удары в пользу туринцев. Сначала он верно разобрался в случившемся в углу штрафной площади мадридцев, где случился контакт мяча с рукой Каземиру. Мяч отлетел в полузащитника с близкого расстояния, бразилец пытался убрать руку, но не успел. А затем рефери сумел разглядеть, что Дибала симулировал фол со стороны соперника, пытаясь заработать пенальти. Вместо этого аргентинец получил от судьи заслуженное предупреждение за неспортивное поведение. (Александр БОБРОВ)
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