Фотошпионы «слили» в сеть фотографию Kia Cerato GT нового поколения

Прошло чуть более двух месяцев со дня, когда появилась информация о разработке быстрой версии Cerato GT. Наконец-то, предсерийный прототип попал в объективы фотошпионов, но нужно сразу отметить, что речь идёт о GT-версии модели K3 — близнеце Cerato на южнокорейском рынке.

Фотографию новинки «слили» в соцсеть, после чего её загрузили на видеохостинг YouTube. Сфотографировали новинку на дорогах Южной Кореи, а отсутствие камуфляжа говорит, скорее всего, о запланированной информационной утечке.

По одной фотографии сложно делать выводы относительно внешности новинки. Тем не менее, можно констатировать, что от стандартной версии K3/Cerato, представленной в январе текущего года, задняя часть Cerato GT отличается появившимся диффузором и немного расширенными выхлопными патрубками. Из какого материала изготовлен диффузор пока неясно, однако маловероятно, что он будет эффективно работать на автомобиле этого сегмента, хотя на предельных скоростях его появлением возможно и будет играть позитивную роль.

Kia Cerato GT построен на платформе J5, которую он делит с cee’d и Hyundai Elantra. Это значит, что большая часть кузова Cerato GT будет изготавливаться из высокопрочной стали, которая практически вдвое жёстче, чем сталь, использовавшаяся для Cerato предыдущего поколения. Также новинка должна «похудеть» на несколько десятков килограмм.

Под капотом у Cerato GT будет установлена точно такая же турбированная «четвёрка» T-GDi объёмом 1,6 литра и отдачей в 201 лошадиную силу, как и на Elantra GT. Работать мотор будет с двухдисковым «роботом» на семь скоростей, а также классической шестискоростной «механикой».

Конкурировать Cerato GT придётся с родственной Elantra GT, а также с «подогретыми» японскими одноклассниками: Mazda 3 и Honda Civic Si.

В России Kia Cerato GT не продаётся, зато продаётся «спокойная» версия Cerato с двухлитровым «атмосферником», а также cee’d GT.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что рассекречен «альтернативный» Kia Sportage.

По материалам: www.kolesa.ru