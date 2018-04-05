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Опубликована шпионская фотография спортивного Kia Cerato GT
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Опубликована шпионская фотография спортивного Kia Cerato GT 

Car.ru 25 минут назад
Фото: Car.ru
Фотошпионы смогли сфотографировать предсерийный прототип GT-версии Kia Cerato свежего поколения.
Тестируемую модель засекли почти совсем без камуфляжа на дорогах Южной Кореи, где автомобиль известен как Kia K3.
К сожалению, на снимке видна лишь задняя часть прокачанной машины. Но и уже и по нему можно понять, что новый автомобиль наградили аэродинамическим диффузором и большими выхлопными патрубками.
Отметим, что Kia Cerato/K3 GT построена на «тележке» J5, на которые уже лежат Kia Cee'd и Hyundai Elantra. В эту конструкцию кузова входит много элементов из высокопрочной стали, благодаря чему масса машины снизилась на несколько десятков килограммов.
В моторном отсеке спортивной версии Cerato/K3 будет стоять 4-цилиндровый турбодвигатель T-GDi рабочим объемом 1,6 литра, производительность которого 201 л.с. В паре с ним трудиться 7-диапазонный робот или 6-скоростная МКПП.
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