Опубликована шпионская фотография спортивного Kia Cerato GT

Фотошпионы смогли сфотографировать предсерийный прототип GT-версии Kia Cerato свежего поколения.

Тестируемую модель засекли почти совсем без камуфляжа на дорогах Южной Кореи, где автомобиль известен как Kia K3.

К сожалению, на снимке видна лишь задняя часть прокачанной машины. Но и уже и по нему можно понять, что новый автомобиль наградили аэродинамическим диффузором и большими выхлопными патрубками.

Отметим, что Kia Cerato/K3 GT построена на «тележке» J5, на которые уже лежат Kia Cee'd и Hyundai Elantra. В эту конструкцию кузова входит много элементов из высокопрочной стали, благодаря чему масса машины снизилась на несколько десятков килограммов.

В моторном отсеке спортивной версии Cerato/K3 будет стоять 4-цилиндровый турбодвигатель T-GDi рабочим объемом 1,6 литра, производительность которого 201 л.с. В паре с ним трудиться 7-диапазонный робот или 6-скоростная МКПП.