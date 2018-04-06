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Опубликованы шпионские фотографии Kia Soul нового поколения
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Опубликованы шпионские фотографии Kia Soul нового поколения 

Car.ru 13 минут назад
Фото: Car.ru
Пока производитель Kia ведет подготовку к дебюту небольшого паркетника Kia Soul нового поколения, папарацци смогли поймать в объективы новый автомобиль.
Не смотря на плохое качество изображений и плотный камуфляж, можно заметить на кроссовере иные светодиодные фары головного света и задние фонари на LED-матрицах, но в целом дизайн новинки не изменился.
По предварительной информации, новый автомобиль будет лежать на новой архитектуре, которая пока глубоко засекречена. В линейку двигателей могут включить агрегаты от предыдущего Soul: 1,6— и 2,0-литровые «атмосферники», а также 1,6-литровый турбомотор на 4 цилиндра. Скорее всего, автомобиль будет иметь и полностью электрическую версию.
Предполагается, что мировой общественности новую модель представят этой осенью.
Добавим, что в нашей стране Kia Soul актуального поколения занимает пятое место в списке самых популярных машин.
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