«Вердер» заключил полноценный контракт с Кохфельдтом 

Флориан Кохфельдт продолжит тренировать «Вердер», с которым заключил контракт до 2021-го года, сообщает официальный сайт клуба.
35-летний Кохфельдт временно возглавил «музыкантов» после увольнения Александра Нури в конце октября.
С тех пор бременцы набрали 31 очко в 18 матчах и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, поэтому руководство клуба доверило ему постоянную позицию.
«Мы видим желаемое развитие команды и хотим предоставить Кохфельдту шанс продолжить работу на постоянной основе. Мы надеемся на долгое сотрудничество», — сказал спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн.