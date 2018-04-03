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«Вердер» заключил полноценный контракт с Кохфельдтом
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«Вердер» заключил полноценный контракт с Кохфельдтом 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Флориан Кохфельдт продолжит тренировать «Вердер», с которым заключил контракт до 2021-го года, сообщает официальный сайт клуба.
35-летний Кохфельдт временно возглавил «музыкантов» после увольнения Александра Нури в конце октября.
С тех пор бременцы набрали 31 очко в 18 матчах и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, поэтому руководство клуба доверило ему постоянную позицию.
«Мы видим желаемое развитие команды и хотим предоставить Кохфельдту шанс продолжить работу на постоянной основе. Мы надеемся на долгое сотрудничество», — сказал спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн.
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