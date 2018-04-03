«Вердер» заключил полноценный контракт с Кохфельдтом

Флориан Кохфельдт продолжит тренировать «Вердер», с которым заключил контракт до 2021-го года, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний Кохфельдт временно возглавил «музыкантов» после увольнения Александра Нури в конце октября.

С тех пор бременцы набрали 31 очко в 18 матчах и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, поэтому руководство клуба доверило ему постоянную позицию.