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Тарханов посоветовал Черчесову игрока, которого можно наигрывать в центре обороны
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Тарханов посоветовал Черчесову игрока, которого можно наигрывать в центре обороны 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов посоветовал своему коллеге из сборной России Станиславу Черчесову игрока, которого можно наигрывать в центре обороны.
"Кому играть в центре защиты в сборной? Есть «нераскрученные» пока ребята, на которых стоит обратить внимание Станиславу Черчесову. Тот же Роман Емельянов у меня в «Урале». Он хотя и хавбек, но я его наигрываю в центре защиты. И Роман неплохо смотрится в единоборствах, позиционно хорошо играет, наверху выигрывает борьбу. Так что, повторюсь, Черчесову имеет смысл присмотреться. Нельзя ограничивать выбор только теми, кто у же в сборной. Ситуация-то авральная. Выбыли два основных защитника", — цитирует 63-летнего специалиста Советский спорт.
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