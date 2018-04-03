Тарханов посоветовал Черчесову игрока, которого можно наигрывать в центре обороны 

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов посоветовал своему коллеге из сборной России Станиславу Черчесову игрока, которого можно наигрывать в центре обороны.
"Кому играть в центре защиты в сборной? Есть «нераскрученные» пока ребята, на которых стоит обратить внимание Станиславу Черчесову. Тот же Роман Емельянов у меня в «Урале». Он хотя и хавбек, но я его наигрываю в центре защиты. И Роман неплохо смотрится в единоборствах, позиционно хорошо играет, наверху выигрывает борьбу. Так что, повторюсь, Черчесову имеет смысл присмотреться. Нельзя ограничивать выбор только теми, кто у же в сборной. Ситуация-то авральная. Выбыли два основных защитника", — цитирует 63-летнего специалиста Советский спорт.