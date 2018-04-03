Сборная России по футболу — 2018 по версии RT

Центральные защитники

Фланговые защитники

После крайне продуктивного матча с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы RT во многом авансом включил в сборную молодого полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, который во Франции неплохо сыграл на левом фланге обороны и помог армейцам пробиться в следующий этап турнира. Однако в первом матче за клуб после паузы на игры сборных Кучаев остался на скамейке запасных и вышел на поле лишь за десять минут до конца встречи РФПЛ с «Ростовом». Армейцы справились с соперником и без него. Зато великолепно отыграл на левом краю Георгий Щенников. Защитник под руководством Виктора Гончаренко добился серьёзного прогресса в игре на чужой половине поля. Сложно поверить, но свой первый мяч на профессиональном уровне футболист забил лишь спустя шесть лет после начала карьеры. В текущем же сезоне на счету Щенникова значится уже пять голов. Из защитника сугубо оборонительного плана, который при первой возможности выносит снаряд подальше от собственных ворот, Георгий превратился в футболиста, способного отрабатывать всей бровке и, главное, готового смело подключаться к атакам. Вот и в Ростове-на-Дону он грамотно откликнулся на передачу партнёра в чужой штрафной.

Несмотря на то, что Щенникова сложно назвать ветераном (ему только 26), он играет в основе ЦСКА уже почти десять лет. Имеет Георгий и опыт выступления за сборную. Вместе с национальной командой он съездил на Евро-2016. Универсальный, быстрый и активный защитник наверняка пригодится Черчесову на домашнем чемпионате мира, как минимум в роли игрока ротации. Полузащитники

24-й тур РФПЛ получился не слишком ярким для российских футболистов. Они записали на свой счёт лишь четыре мяча из 19, что стало худшим показателем текущего сезона. Поэтому подбирать новых людей для национальной команды было непросто. Многие отечественные футболисты сыграли ниже своего уровня, например, Игорь Денисов. «Локомотив» сенсационно уступил «Амкару» в домашне-выездной встрече, позволил конкурентам приблизиться к себе, а капитан железнодорожников вдобавок заработал красную карточку за излишнюю грубость. Впрочем, даже это удаление не умаляет заслуг опытного опорника. По версии RT он всё равно заслуживает место в сборной, но есть и объективная реальность, исходя из которой Денисов не сыграет на домашнем чемпионате мира. Наставник сборной Станислав Черчесов неоднократно заявлял, что Игоря в своей команде не видит. На прошедшей неделе Черчесов в очередной раз заявил, что Денисов в сборной ему не нужен. «Игорь лучший по отборам? Но где? В России!», — заявил тренер.

Так или иначе, Денисова в сборной практически наверняка не будет. Зато высоки шансы сыграть на домашнем мундиале у полузащитника «Зенита» Александра Ерохина. У Черчесова этот футболист востребован. Он способен проделывать огромный объём работы в центре поля, и даже в «Зените» Роберто Манчини получает место в основном составе на постоянной основе. К тому же Александр способен помочь сборной на стандартах и в какой-то степени даже заменить в этом компоненте получившего серьёзную травму Виктора Васина . Также RT решил включить в сборную Олега Шатова. Аренда из «Зенита» в «Краснодар» явно пошла полузащитнику на пользу. На новом месте он играет без замен. Олег безболезненно встроился в комбинационный футбол «быков», через него начинается большинство атак команды. К тому же в «Краснодаре» Шатов получил неплохую возможность сыграться с главным нападающим национальной команды Фёдором Смоловым . А с Артёмом Дзюбой , который отметился голом в матче с «Динамо» и сохранил место в нашей сборной, Олег немало вместе поиграл в «Зените». Дополнительным плюсом Шатова является его универсальность. Он способен занять как места на обоих флангах, так и в центре поля и даже под нападающим. К тому же он имеет опыт выступлений на крупных международных турнирах. Фабио Капелло взял его на чемпионат мира в Бразилию, а Леонид Слуцкий — на Евро во Францию. Шатов попал в сборную по версии RT вместо Дениса Черышева. Черчесов, вызвав в национальную команду полузащитника «Вильярреала», отмечал, что единственный легионер в составе сборной может заменить на фланге атаки получившего серьёзную травму Александра Кокорина . В итоге Денис получил в своё распоряжение лишь семь минут в матче с Францией. Вдобавок Черышев совсем перестал играть в «Вильярреале». Россиянин восстановился от всех травм, но в двух последних матчах Примеры даже не попал в заявку своей команды с формулировкой «по решению тренерского штаба». Полное отсутствие игровой практики за пару месяцев до чемпионата мира, к сожалению, ничего хорошего Денису не сулит. Нападающие

Фёдор Смолов («Краснодар»), Артём Дзюба («Арсенал»)