В Самару с рабочим визитом прибыла делегация посольства Королевства Бельгии

Во вторник, 3 апреля в Самарскую область с рабочим визитом прибыла делегация посольства Королевства Бельгии в России во главе с чрезвычайным и полномочным послом Жаном Режибо, сообщает региональное правительство.

Главная цель приезда бельгийских дипломатов — обсудить вопросы, связанные с пребыванием болельщиков из этой страны в Самарской области во время Чемпионата мира по футболу.

Сборная Бельгии матчи группового этапа проводит в Москве, Сочи и Калининграде. Однако сборная Бельгии входит в число ведущих, занимая в мартовском рейтинге FIFA пятое место в мире, и поэтому рассчитывает попасть минимум в восьмерку лучших команд будущего мирового первенства.

В результате жребия матчи 1/4 финала для бельгийцев могут пройти либо в Самаре, либо в Казани. Поэтому для Бельгии важно уже сейчас учесть все организационные вопросы, связанные с возможным пребыванием граждан этой страны на территории Самарской области.

Непосредственно же накануне ЧМ-2018 на первый план выходят организационные вопросы. Бельгийские власти серьезное внимание уделяют безопасности своих граждан в России во время мирового первенства. И одна из главных задач визитов делегации посольства в регион — установление контактов для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности подданных королевства.

«С учетом важности возможного матча в Самаре не исключен приезд в ваш город большого числа наших болельщиков. Поэтому нам важно, чтобы здесь у наших граждан было контактное лицо, которое сможет помочь в случае непредвиденной ситуации», — отметил Жан Режибо.

Со своей стороны, бельгийское посольство ведет разъяснительную работу с болельщиками о том, что в России они будут находиться под юрисдикцией законодательства нашей страны и должны руководствоваться в своих действиях законами РФ.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросам безопасности уделяется первостепенное значение: «Чемпионат мира — большой праздник, и ничто не должно его омрачить. Мы самым внимательным образом отнесемся к вашим пожеланиям и постараемся учесть их».

Не менее актуальны вопросы логистики и размещения болельщиков. Александр Фетисов пояснил, что есть различные варианты прибытия болельщиков из других стран в Самару. Приоритет отдан традиционным способам — авиационному и железнодорожному сообщению. Тем более, что на период ЧМ-2018 в России будут действовать особые условия для путешествий между городами-организаторами. В частности, по паспорту болельщика можно будет бесплатно воспользоваться услугами РЖД

Есть варианты прибытия в Самару и чартерными рейсами напрямую из стран — участниц мирового первенства. Некоторые страны рассматривают возможность переездов своих групп болельщиков из города в город на автобусах. Для этих групп предусмотрено создание специальных кемпингов.

Говоря о размещении гостей, Александр Фетисов сообщил, что гостиничный фонд в регионе рассчитан на 30 тысяч мест, возможны варианты и с арендой квартир у жителей Самары и области. «У болельщиков есть возможность выбрать удобный для них формат прибытия и проживания», — сказал Александр Фетисов.

Также была рассмотрена возможность установки стенда Бельгии в рамках проведения Фестиваля болельщиков. Уже несколько стран, сборные которых будут играть в Самаре, выразили желание организовать в нашем городе презентационные мероприятия, направленные на продвижение информации о своих странах.

В ходе встречи Дмитрий Азаров и Жан Режибо обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Королевства Бельгии в экономической сфере, культуре, образовании, здравоохранении. Жан Режибо заметил, что одно из самых перспективных направлений для сотрудничества — межвузовское взаимодействие. По мнению посла, у совместной работы университетов Бельгии и Самарской области есть большой потенциал.

«Рассчитываю, что ваш визит даст новый импульс во взаимодействии, и заключенные в прошлом соглашения наполнятся конкретным содержанием», — подвёл итог встречи Дмитрий Азаров.