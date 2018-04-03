Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: «Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Самым интригующим противостоянием 1/4 финала Лиги Чемпионов обещают стать матчи двух сильнейших команд Англии — «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Юрген Клопп и Пеп Гвардиола обязательно порадуют своих болельщиков атакующим футболом, наградой за который будет выход в полуфинал турнира. Предматчевые расклады говорят о соотношении сил в пользу манкунианской команды, однако на данной стадии турнира разница в классе команд не будет играть решающее значение. Тем более, в отдельно взятом матче «Ливерпуль» способен обыграть любого соперника.

Команды дважды встречались друг с другом в текущем сезоне, оба раза — во внутреннем первенстве. В начале сентября прошлого года «горожане» уничтожили мерсисайдцев на «Этихад» со счетом 5:0, а в середине января текущего года «Ливерпуль» взял реванш на «Энфилде» — 4:3. К слову, в 7 предыдущих поединках АПЛ «Манчестер Сити» обыграл мерсисайдцев лишь однажды.

Теперь же Лига Чемпионов, в которой обе команды выступают очень уверенно. «Ливерпуль» без особых проблем выиграл свою отборочную группу «E», опередив на 3 очка еще одного четвертьфиналиста ЛЧ — испанскую «Севилью». За весь групповой этап «красные» не потерпели ни одного поражения, забив в 6 матчах 23 мяча. В 1/8 финала мерсисайдцы расправились с португальским «Порту» — 5:0 по итогам двух матчей.

Подопечные Гвардиолы групповой этап завершили в статусе лидера квартета «F», оторвавшись от донецкого «Шахтера» на 3 балла. В плей-офф горожане разобрались со швейцарским «Базелем», хотя и проиграли второй матч со счетом 1:2, в то время как первая встреча завершилась уверенной победой «Сити» — 4:0.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» борется за попадание в ЛЧ 2018/2019, располагаясь на данный момент на 3-й строчке турнирной таблицы. Манкунианцы уверенно мчатся к чемпионскому титулу, опережая ближайшего преследователя, в лице «Юнайтед», на целых 16 очков. В общем, Лига Чемпионов будет приоритетным турниром для обоих соперников, ведь во внутреннем первенстве их итоговые результаты вряд ли сильно изменятся.

Свои последние матчи в рамках АПЛ «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выиграли: мерсисайдцы обыграли на выезде Кристал Пэлас (2:1), а манкуниацы, также в гостях, — Эвертон (3:1). Серьезных проблем с травмированными ни Клопп, ни Гвардиола не испытывают, если не считать потерю Серхио Агуэро, также матч на «Энфилде» пропустят Гомес, Лаллана и Менди.

Интересные факты противостояния «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»:

Команды никогда ранее не встречались в еврокубковых поединках.

Статистика противостояний команд на внутренней арене выглядит следующим образом: 87 побед «Ливерпуля», 46 ничьих, 45 побед «Манчестер Сити».

"Ливерпуль" не проигрывает «Манчестер Сити» на «Энфилде» вот уже 17 матчей к ряду во всех турнирах.

Мерсисайдцы отыграли на ноль 5 из 6 предыдущих игр Лиги Чемпионов.

Манкунианцы проиграли 5 из 8 последних матчей против «Ливерпуля».

Ориентировочные составы на игру:

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»:

"Манчестер Сити" довольно давно не может выиграть на «Энфилде», их последний выезд в Ливерпуль также завершился уверенной победой мерсисайдской команды. Но Гвардиола обязательно сделает нужные для себя выводы, дабы не повторить ошибок трехмесячной давности. Что будет делать Клопп — все знают. Высокий прессинг и бешеная энергетика его подопечных также позволяет им рассчитывать на успех. Многое будет зависеть от того, как защитники гостей будет справляться с великолепной тройкой нападения мерсисайдской команды.

На победу «Ливерпуля» букмекеры предлагают коэффициент 3,01, на ничейный результат — 3,70, на викторию «Манчестер Сити» — 2,44.

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