Ливерпуль — Манчестер Сити: прогноз на победителя чисто английского противостояния в ЛЧ

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов (04.04.2018, 21:45 мск).

Противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» должно стать самым ярким на четвертьфинальной стадии турнира. До сих пор перед глазами стоит январская заруба этих команд в Премьер-лиге, где блистало атакующее трио «красных», которое обеспечило победу со счётом 4:3, нанеся «горожанам» первое и пока единственное поражение в английской Премьер-лиге. Теперь мерсисайдцам нужно постараться победить и в первом в истории клубов еврокубковом противостоянии «Ливерпуля» и «Ман Сити». Победа хозяев «Энфилда» могла бы выровнять шансы в борьбе за путёвку в полуфинал — пока что букмекеры видят фаворитом команду Хосепа Гвардиолы, предлагая коэффициент 1.42 на её проход в следующий раунд.

"Ливерпуль"

"Ливерпуль" может чувствовать себя уверенно в том плане, что команде не угрожает потеря путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон — в национальном чемпионате команда Юргена Клоппа отрывается от «Челси», занимающего пятое место, на целых 10 очков, пусть даже и имеет на 1 сыгранный матч больше. Так что «красные» могут целиком и полностью отдаваться еврокубковому противостоянию с «Манчестер Сити». «Ливерпуль» выиграл два последних матча в чемпионате, сперва уверенно разгромив дома «Уотфорд» (5:0), но после матчей национальных сборных удалось с большим трудом в гостях обыграть «Кристал Пэлас» (2:1).

Нынешнюю еврокубковую компанию команда Клоппа до сих пор преодолевала без поражений. Началось всё с раунда плей-офф, где был повержен немецкий «Хоффенхайм» (2:1, 4:2). На групповом этапе «красные» уверенно заняли в своём квартете первое место, опередив «Севилью», "Спартак" и «Марибор». А в 1/8 финала турнира «Ливерпуль» спокойно разобрался с «Порту», разгромив драконов в первом матче в гостях со счётом 5:0, после чего позволив себе сыграть дома с португальцами 0:0.

"Манчестер Сити"

В ближайшую субботу «Манчестер Сити» может официально стать новым чемпионом Англии — для этого команде Хосепа Гвардиолы будет достаточно победить в манкунианском дерби на родном стадионе. Но вряд ли сегодня «горожане» будут об этом думать — все мысли команды будут сосредоточены на достижении максимального результата на «Энфилде», и жалеть сил футболисты точно не будут, так как чемпионский титул в АПЛ в любом случае никуда не денется. В нынешнем сезоне «Ман Сити» не имел равных соперников, продолжая разбирать всех на запчасти — текущая победная серия в чемпионате составляет 5 матчей. В минувшую субботу команда Гвардиолы легко обыграла на выезде «Эвертон» (3:1), забив три гола ещё по ходу первого тайма, после чего можно было спокойно переключиться на эконом-режим.

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» успел в этом сезоне дважды проиграть. Но эти поражения ни на что не влияли. На групповом этапе «горожане» уступили в последнем туре на выезде «Шахтёру» (1:2), что никак не повлияло на первое место англичан, учитывая 5 побед в прошлых матчах. А в 1/8 финала турнира команда Гвардиолы в гостях разгромила «Базель» (4:0), после чего умудрилась проиграть 1:2 в домашнем матче, несмотря на быстрый забитый гол.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

На телеканале «Матч! Футбол 1» в 21:30 по московскому времени начнётся прямая трансляция, посвящённая матчу «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Также поединок будет показан федеральным телеканалом «Матч ТВ», но трансляция начнётся с небольшой задержкой — сразу после окончания трансляции хоккейного матча СКА — ЦСКА. Прямая текстовая трансляция лигочемпионского матча английских команд пройдёт на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Ливерпуль" имеет серьёзное преимущество по статистике личных встреч над «Манчестер Сити»: +87=46-45. Но в еврокубках команды между собой ранее не пересекались. В нынешнем сезоне команды дважды играли между собой в рамках национальной Премьер-лиги. В Манчестере «горожане» разгромили мерсисайдцев со счётом 5:0. Но на «Энфилде» «красные» взяли реванш со счётом 4:3. В последнем матче, который проходил в середине января, команда Юргена Клоппа вела со счётом 4:1, но в концовке матча расслабилась и получила два гола в свои ворота.

Интересные факты

"Ливерпуль" на предыдущей стадии прошёл португальский «Порту» (5:0, 0:0);

"Ливерпуль" имеет 12-матчевую беспроигрышную серию в матчах ЛЧ (+6=6-0, 37:12);

"Ливерпуль" не пропускал в пяти из последних шести матчей ЛЧ. В последних трёх домашних матчах голов пропущено не было;

В девяти из последних десяти домашних матчей «Ливерпуль» забивал не менее двух голов;

В двух очных матчах «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне было забито 12 голов (0:5, 4:3);

Бо́льшую часть своих голов в нынешней ЛЧ «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» забивали в первых таймах;

"Манчестер Сити" на предыдущей стадии прошёл швейцарский «Базель» (4:0, 1:2);

"Манчестер Сити" забивал в каждом из последних 13-ти матчей ЛЧ;

В последних четырёх выездных матчах «Манчестер Сити» побеждал, забивая не менее двух голов (+4=0-0, 11:1).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"