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Клубы АПЛ за год заплатили агентам больше суммы трансфера Неймара в «ПСЖ»
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Клубы АПЛ за год заплатили агентам больше суммы трансфера Неймара в «ПСЖ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Сегодня Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала полный перечень отчислений клубами АПЛ агентам за период с 1 февраля 2017 года по 31 января 2018 года.
В общей сложности английские клуб выплатили представителям игроков более 211 млн фунтов. По сравнению с предыдущим годом цифра выросла на 21%. Этой суммы хватило бы на подписание бразильского нападающего Неймара, который летом 2017 года перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола 198 млн фунтов.
Выяснилось, что за данный срок больше всех агентам заплатил «Ливерпуль» — 26.79 млн фунтов. За это время в команду перешли защитник Вирджил ван Дейк, полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен и нападающий Мохамед Салах.
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