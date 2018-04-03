Клубы АПЛ за год заплатили агентам больше суммы трансфера Неймара в «ПСЖ»

Сегодня Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала полный перечень отчислений клубами АПЛ агентам за период с 1 февраля 2017 года по 31 января 2018 года.

В общей сложности английские клуб выплатили представителям игроков более 211 млн фунтов. По сравнению с предыдущим годом цифра выросла на 21%. Этой суммы хватило бы на подписание бразильского нападающего Неймара, который летом 2017 года перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола 198 млн фунтов.