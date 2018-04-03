Флешмоб с презервативами обрел вторую жизнь в США. Чем опасны такие игры?

Флешмоб Condom Challenge берет свое начало в середине 2000‐х годов. Первым, кто проделал опасный трюк и поделился своим чудачеством в интернете, стал пользователь сайта видеопортала Break.com с ником Tommydyhr. Он разместил запись, которая была озаглавлена «Втягивание презерватива через нос в рот».

На YouTube флешмоб пришел после того как подобное проделала девушка по имени Саванна Стронг. Суть опасного фокуса заключается в том, чтобы втянуть презерватив через ноздрю, а затем вытащить его из ротовой полости.

Постепенно смельчаков, готовых на рискованную забаву, становилось больше. К 2013 году, когда на YouTube открылся целый канал, посвященный «испытанию с презервативом», можно было найти не менее сотни подобных видео. Желающих присоединиться к флешмобу становилось все больше, особенно среди юной аудитории, что постепенно начало вызывать страх у родителей. Достаточно немного ошибиться и застрявшее в дыхательных путях резиновое изделие заблокирует доступ воздуха, что способно привести к летальному исходу.

Получив множество жалоб, модераторы видеохостинга начали удалять ролики. Следом затих и флешмоб. Спустя два года массовая акция с презервативами повторилась, однако на этот раз в уже более безопасной форме — подростки наполняли контрацептивы водой, а затем просили своих помощников сбросить пузырь с жидкостью им на голову. Но просуществовав недолго, этот «челлендж» начал терять популярность. Под конец 2017 года поисковую выдачу YouTube снова стали наполнять ролики с прошлой версией Condom Challenge.

Чиновник из Техаса, который отвечает за образование, провел серию встреч с родителями, где в красках рассказывал об опасностях, что подстерегают детей за каждым углом. Наравне чуть ли не с наркотиками и оружием Стивен Энрикез назвал виральные флешмобы, которые с энтузиазмом подхватывает молодое поколение.

«Введите в YouTube фразу Condom Challenge и вы увидите целый список роликов, в которых молодые люди пытаются вдохнуть презерватив через нос», — отметил он, и его слова не замедлила растиражировать пресса.

Взрослые хватались за голову и в панике утверждали, что дети уже прониклись идеей присоединиться к акции, а YouTube, который клятвенно удалял прежние записи, сообщив, что они нарушают правила пользования сервиса, выглядел в их глазах чуть ли не корпорацией дьявола, которая участвует в сговоре с целью погубить молодежь. Этакий Синий кит из-за океана.

Но правы ли оказались паникеры? Как выяснилось чуть позже, никакого возрождения Condom Challenge не последовало. Оказалось, что все новые ролики, которые начали появляться в конце прошлого года и особенно в марте текущего, были сняты

давным-давно. Пользователи загружали старые видео, составляя из них подборки.

Тем не менее, противная сторона также оказалась права. Несмотря на то, что YouTube старался удалять новые видео, флешмоб обрел вторую жизнь в социальной сети Instagram, где также можно публиковать ролики. И даже если исключить вероятность застревания резинового предмета в дыхательных путях, врачи крайне не рекомендуют повторять опыт смельчаков, указывая на то, что презерватив способен повредить стенки слизистой оболочки носоглотки, что может привести к инфекции или аллергии.

А тебе слабо?

Массовые акции, в которых пользователи Сети проверяют друг друга «на слабо» — довольно частая история. И если в одних случаях соревнования в смелости могут быть вполне безобидными и даже закаляющими, как например Ice Bucket Challenge, где знаменитости обливались ледяной водой, другие оказываются не только вредными для здоровья, но даже опасными для жизни.

В январе СМИ трубили тревогу после того как подростки стали записывать ролики, в которых они едят капсулы с гелем для стирки. Внешне похожие на мармелад или желе, свертки содержат в себе ядовитые вещества. Несмотря на это отчаянные пользователи проглатывали капсулы, демонстрируя процесс на камеру.

Еще одна акция называлась No Lackin Challenge и была направлена на популяризацию ношения оружия. Согласно его правилам, один из участников должен был наставить пистолет на другого, а второй успеть выхватить его на манер ковбоев из кино-вестернов

конце-концов

все закончилось трагедией, когда

21-летний

молодой человек по ошибке выстрелил своему приятелю в голову.