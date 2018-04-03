«Реал» и «Бавария» выиграли первые матчи в 1/4 финала ЛЧ

Первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов прошли в Севилье и Турине. Местные клубы уступили «Баварии» и мадридскому «Реалу» , передает «МИР 24».

«Реал» начал матч с «Ювентусом» с быстрого гола, уже на 3-й минуте Криштиану Роналду с близкого расстояния подрезал мяч в ворота. Благодаря этому португалец стал первым футболистом, который забил в десяти матчах Лиги чемпионов подряд.

На 64-й звезда «сливочных» сделал дубль, причем гол получился исключительно красивым. Находясь в районе 11-метровой отметки, Роналду в высоком прыжке ударом через себя после подачи Даниэля Карвахаля отправил мяч в угол ворот.

Спустя две минуты лидер «Ювентуса» Паоло Дибала получил вторую желтую карточку и отправился с поля. А еще через шесть минут Мадриду удалась комбинация на линии штрафной площадки. Марсело вышел один на один с Джанлуиджи Буффоном, перекинул мяч через него и вошел с ним ворота соперника.

Отметим, что в первом и втором тайме гости по разу попали в перекладину ворот «Ювентуса» — не повезло Тони Кроосу Матео Ковачичу . А на последних секундах Роналду с нескольких метров не попал по пустым воротам.

Во втором матче «Севилья» открыла счет на 32-й минуте. Отличился Пабло Сарабия. На 37-й минуте гости сравняли счет, помог им сделал это игрок «Севильи» Хесус Навас, от которого мяч полетел в ближний угол ворот.

Победный мяч «Бавария» также забила с помощью автогола, но если бы не нога Серхио Эскудеро, то гол был бы записан на счет Тиагу Алькантары.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ