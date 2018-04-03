«Торпедо» попробует через суд вернуть товарные знаки и права на «Торпедо Москва»

«Торпедо» попытается через суд вернуть товарные знаки и права на «Торпедо Москва» 29 марта 2018 года московский футбольный клуб «Торпедо» подал иск в суд к фонду «Фонд развития инноваций культуры и спорта», следует из данных картотеки арбитражных дел.