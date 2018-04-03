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«Торпедо» попробует через суд вернуть товарные знаки и права на «Торпедо Москва»
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«Торпедо» попробует через суд вернуть товарные знаки и права на «Торпедо Москва» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Торпедо» попытается через суд вернуть товарные знаки и права на «Торпедо Москва» 29 марта 2018 года московский футбольный клуб «Торпедо» подал иск в суд к фонду «Фонд развития инноваций культуры и спорта», следует из данных картотеки арбитражных дел.
«Торпедо» подало иск с целью разорвать соглашение с фондом и вернуть все товарные знаки и права на «Торпедо Москва». Ранее бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов за несколько дней до ухода со своего поста передал товарные знаки и права на «Торпедо Москва» организации «Фонд развития инноваций культуры и спорта». Отметим, что исполнительным директором этого фонда числится сын Тукманова — Сергей Александрович Тукманов.
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