Мончи: «После трансфера Неймара трансферное окно стало сумасшедшим»

Спортивный директор «Ромы» Мончи прокомментировал трансферный рекорд, установленный прошлым летом ПСЖ, который за 222 миллиона евро подписал форварда каталонской «Барселоны» Неймара.

"После перехода Неймара трансферное окно стало совершенно сумасшедшим и оно уже не имеет смысла. Конечно же, я говорю о 222-х миллионах евро, потраченных ПСЖ, чтобы подписать Неймара из «Барселоны». С того дня трансферное окно полностью потеряло голову, и теперь клубы просят целые состояний за игроков, которые этого не стоят", — цитирует Мончи Le 10 Sport.