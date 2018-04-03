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Пресс-центр чемпионата Европы по спортивной борьбе рассчитан на 100 журналистов
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Пресс-центр чемпионата Европы по спортивной борьбе рассчитан на 100 журналистов 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Об этом сегодня говорили участники совещания, посвященного вопросам качественного освещения предстоящего борцовского турнира.
Совещание под руководством первого вице-премьера Анатолия Карибова прошло сегодня в каспийском Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который станет местом проведения чемпионата.
Пресс-центр чемпионата развернут на 4-м этаже спорткомплекса. Сейчас проводится работа по оснащению его необходимым техническим оборудованием, в том числе высокоскоростным интернетом. Выбран руководитель пресс-центра — директор РИА «Дагестан» Магомед Магомедов, который формирует команду журналистов и технических специалистов. Рядом с пресс-центром будет работать бесплатное кафе. Кроме пресс-центра, во дворце спорта определены и другие рабочие зоны СМИ.
На совещании коснулись и темы получения журналистами аккредитаций. Процедуру аккредитации СМИ проводит международная федерация «Объединённый мир борьбы». Для этого на сайте федерации необходимо пройти форму заявки на английском языке. При этом было отмечено, аккредитация будет выдаваться республиканским СМИ в соответствии с установленной квотой.
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