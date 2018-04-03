Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о возможной натурализации форварда московского «Локомотива» Ари.
"Имеет ли смысл натурализации для сборной Ари? Есть уровень чемпионата, а есть уровень сборной. Как Ари себя проявит в национальной команде — большой вопрос. Пока у нас есть Федор Смолов, Артем Дзюба… Последний, кстати, точно не слабее Антона Заболотного, которого вызывает Черчесов. Скажу больше: Артем — более квалифицированный футболист", — цитирует 63-летнего специалиста Советский спорт.