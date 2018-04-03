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Тарханов: «Как Ари проявит себя в сборной России — большой вопрос»
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Тарханов: «Как Ари проявит себя в сборной России — большой вопрос» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о возможной натурализации форварда московского «Локомотива» Ари.
"Имеет ли смысл натурализации для сборной Ари? Есть уровень чемпионата, а есть уровень сборной. Как Ари себя проявит в национальной команде — большой вопрос. Пока у нас есть Федор Смолов, Артем Дзюба… Последний, кстати, точно не слабее Антона Заболотного, которого вызывает Черчесов. Скажу больше: Артем — более квалифицированный футболист", — цитирует 63-летнего специалиста Советский спорт.
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Тарханов посоветовал Черчесову игрока, которого можно наигрывать в центре обороны "Атлетико" определился с приоритетным кандидатом на замену Гризманну Роналду мог оказаться в "Лионе"
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