Гениальный Роналду принёс «Реалу» крупную победу в Турине

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" на выезде разгромил «Ювентус».

Главным героем поединка стал Криштиану Роналду , который забил два красивых гола и отметился результативной передачей.

Протокол игры

Ювентус

Реал Мадрид

3' Роналду Криштиану (0:1)

64' Роналду Криштиану (0:2)

72' Марсело Виера (0:3)

03 апреля. Стадион «Альянц Стэдиум» (Сидней).

Судьба распорядилась так, что в четвертьфинале Лиги чемпионов сошлись прошлогодние финалисты — «Ювентус» и «Реал». В отличие от финалов, в плей-офф этого турнира «сливочные» ни разу не проходили «старую синьору». Туринцы шли дальше во всех четырёх случаях. В последний раз это случалось в полуфинале сезона 2014/15. На этот раз мадридская команда, набравшая весной неплохую форму, планировала прервать столь неприятную тенденцию.

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Массимилиано Аллегри, заявивший накануне, что его карьера в Италии подходит к своему завершению, смог удивить футбольную общественность. Алекс Сандро действовал не слева в защите, а слева в средней линии и был более ориентирован на атаку. Место на фланге обороны при этом занял Квадво Асамоа. Стоило отметить, что Мехди Бенатиа Миралем Пьянич не могли помочь «Ювентусу» из-за дисквалификаций. Состав «Реала», в свою очередь, оказался вполне прогнозируемым.

Дождь в Турине не помешал «Реалу» открыть счёт уже на третьей минуте. «Ювентус» допустил серьёзный провал на правом фланге обороны, и в образовавшуюся свободную зону передачу сделал Марсело. Иско исполнил прострел в центр штрафной площади, где Криштиану Роналду сыграл на опережение и технично подрезал мяч аккурат под правую штангу! Команда Массимилиано Аллегри постаралась прибавить, однако игра проходила преимущественно между штрафными площадками. Создать хороший момент «старая синьора» смогла только в средине первого тайма. Пауло Дибала слева со штрафного подал мяч к воротам, а Гонсало Игуаин ногой пробил с линии вратарской площади. В этом эпизоде «сливочных» спасла шикарная реакция Кейлора Наваса

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"Ювентус" продолжал искать возможности сравнять счёт, но и «Реал» с охотой шёл в атаку. Минут за десять до конца первого тайма Тони Кроос плотно пробил с подступов к чужой штрафной площади — Джанлуиджи Буффон был в роли статиста, но на выручку опытному вратарю пришла перекладина. «Старая синьора» ответила своим шансом, когда после подачи от Пауло Дибалы мяч дошёл до Кьеллини, однако Джорджо каким-то чудным образом не попал по игровому снаряду. Концовка тайма выдалась на редкость эмоциональной. Виной тому стал эпизод, кода мяч попал в руку Каземиро в пределах штрафной площади. Несмотря на апелляции туринских футболистов, Джюнейт Чакыр развёл руки и, скорее всего, был прав. Всё-таки рука бразильского хавбека была в естественном положении, да и расстояние после отскока было небольшим.

Как и на старте первого тайма, на старте второго в центре внимания оказался Криштиану Роналду. Справа из штрафной площади пробивал португалец с острого угла в дальний нижний угол, но немного не попал. Ответ «Ювентуса» в скором времени получился не менее опасным. Пауло Дибала нанёс удар со штрафного с двух десятков метров, мяч задел голову игрока, находящегося в стенке, и полетел в противоход Кейлору Навасу. К счастью для туринцев, игровой снаряд немного разминулся с левой штангой.

Ближе к экватору второй половины «сливочные» могли упрочить преимущество. После ошибки от Джорджо Кьеллини Криштиану Роналду подхватил мяч и выкатил его в центр на Васкеса. Лукас пробил в касание, но Джанлуиджи Буффон в прыжке успел совершить сэйв. Атака команды Зинедина Зидана продолжилась и таки-увенчалась голом. Даниэль Карвахаль подал мяч в центр штрафной площади, а гениальный Криштиану Роналду нанёс шикарный удар ножницами в падении через себя в правую часть ворот.

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Практически сразу же шансы «Ювентуса» стали совсем призрачными. Пауло Дибала грубо сыграл против Дани Карвахаля и через мгновение получил вторую за вечер жёлтую карточку. Вскоре «Реалу» удалось довести дело до разгрома, разыграв красивейшую комбинацию. В её завершении Марсело в чужой штрафной площади обыгрался в стенку с Криштиану Роналду и вышел на свидание с Джанлуиджи Буффоном. Бразильский защитник перебросил мяч мимо вратаря, а затем поразил пустую рамку! «Сливочные» продолжали создавать моменты и могли забивать ещё. Так, после скидки от Роналду с линии штрафной пробивал Матео Ковачич — мяч игровой снаряд угодил в перекладину. Затем Криштиану был обязан оформлять дубль, однако умудрился он промахнуться с семи метров, нанося удар без помех.

Итоговый счёт — 0:3. Гениальный Криштиану Роналду принёс «Реалу» крупную победу в гостях у «Ювентуса». Ответный матч превратился в пустую формальность.