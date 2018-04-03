РФС в ближайшее время обсудит введение видеоповторов на матчах РФПЛ

Руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). «Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться. Тут затягивать особо не надо. В июле начинается чемпионат России. Технически надо выстраивать систему видеоповторов, готовить людей», — приводит слова Куликова RNS.

Он отметил, что пока не ясно, кто может финансировать установку систем видеоповторов на стадионах.