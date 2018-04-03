Ещё
РФС в ближайшее время обсудит введение видеоповторов на матчах РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФС в ближайшее время обсудит введение видеоповторов на матчах РФПЛ 

RT на русском 58 минут назад
Руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). «Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться. Тут затягивать особо не надо. В июле начинается чемпионат России. Технически надо выстраивать систему видеоповторов, готовить людей», — приводит слова Куликова RNS.
Он отметил, что пока не ясно, кто может финансировать установку систем видеоповторов на стадионах.
Ранее российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказал мнение о системе VAR, которая будет использоваться на чемпионате мира 2018 года в России.
RT на русском: последние новости
Велосипедист врезался в автомобиль во время гонки в рамках Тура страны Басков Сборная России по футболу — 2018 по версии RT Боксёр Майорга о карьере, политике и жизни в Никарагуа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горько: когда будет свадьба Шараповой6
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус»
Повторный бой между Головкиным и Альваресом отменен
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение