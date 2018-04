Фанаты «Ювентуса» встретили аплодисментами гол Роналду ножницами

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметился красивым голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0). На 64-й минуте встречи второй мяч в ворота Джанлуиджи Буффона португалец отправил фантастическим ударом через себя.

В ходе атаки вторым темпом защитник Дани Карвахаль подал справа. Форвард из района 11-метровой отметки ударом «ножницами» отправил мяч в ближний угол ворот.

Болельщики «Ювентуса», которые до этого гулом встретили первый точный удар Роналду, после этого гола наградили футболиста аплодисментами и даже встали со своим мест. Португалец в ответ поблагодарил трибуны.

Cristiano Ronaldo thanking Juve fans for that standing ovation after his amazing goal #Respect #UCL #JuveReal #HalaMadrid pic.twitter.com/WIuixiauBD

— Eliane Dagher (@DagherEliane) 3 апреля 2018 г.

Ювентус — Реал