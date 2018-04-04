Леонид Слуцкий рассказал о развитии детского футбола в Волгограде

Волгоградец Леонид Слуцкий стал первым гостем новой авторской программы Ильи Казакова «Foot’больные люди». В передаче известный российский тренер поразмышлял над тем, кому нужен футбол в нашей стране, а также рассказал о футбольной школе в Волгограде и об усилиях, которые он прикладывает, чтобы продлить ее жизнь.

— Волгоградская школа футбола изначально была нужна только мне, — рассказывает Леонид Слуцкий. — Дети должны хотя бы где-то тренироваться. К сожалению, я не могу построить стадион или положить очень дорогое поле, потому что у меня просто таких возможностей нет.

Слуцкий_2018-04-04 Тренер не ждёт помощи от местных властей

На поддержку волгоградских властей, рассказал Леонид Слуцкий, он не рассчитывает. Полагаться приходится только на свои силы.

— Надеюсь, что я работать буду. Это основное, откуда брать деньги. Я понимаю свои силы, свои возможности. Надеюсь, если ничего сверхъестественного в нашей стране не произойдет, то на достаточно длительный промежуток времени мне хватит. В волгоградской школе работают мои воспитанники. Самое страшное, это когда проект открывается, существует, а потом закрывается. Не хотел бы я, чтобы не хотел бы, чтобы школа в Волгограде как проект когда-нибудь закончилась.

Принцип Слуцкого — не пользоваться связями

Леонид Слуцкий подчеркнул в интервью, что подходит к делу, прежде всего, как тренер и знаток футбола, а не экономист или предприниматель.

— Кроме братьев Березуцких, я не видел ни одного успешного футболиста-бизнесмена. Я прекрасно понимаю, что вряд ли смогу хорошо заработать в каком-то бизнесе. Есть люди, которые занимаются этим профессионально, которые знают, как это делать. У меня все очень просто. Есть какие-то сбережения на вкладах, депозитах, и, если ничего глобального не произойдет, я смогу реализовывать этот проект. Больше того, я бы хотел как-то развиваться. Единственная проблема, которую я пока не могу решить, — у нас нет постоянного места для занятий. У нас есть офис, все время меняем стадионы. Но эта проблема не решается только деньгами. Нельзя прийти и купить стадион.

Леонид Слуцкий взвешенно оценивает свои силы

В конце программы российский тренер рассказал, что по жизни придерживается одного золотого правила— не пользоваться связями.

— У меня есть четкий принцип — я никогда никого ни о чем не прошу. Если какие-то люди, особенно на местах, заинтересованы, они сами предложат помощь.