Каземиро: «Остаётся только аплодировать и наслаждаться игрой Роналду»

Полузащитник «Реала» Каземиро подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0).

"Мы показали отличный футбол в матче с отличным соперником. Результат просто невероятный, хотя надо признать, что после удаления Дибалы нам стало легче. Роналду тренируется как машина и не перестает удивлять на каждом занятии. Остается только аплодировать и наслаждаться тем, что он делает для команды сезон за сезоном. Сегодня Криштиану был восхитителен. Он — лучший". ", — сказал Каземиро.

Ответный матч пройдёт в Мадриде 11 апреля.

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