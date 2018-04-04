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Зинедин Зидан: Не легко добиться победы в Турине со счетом 3:0
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Зинедин Зидан: Не легко добиться победы в Турине со счетом 3:0 

Советский спорт 1 час назад
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Напомним, встреча прошла в Турине и завершилась победой испанского клуба (3:0). В составе гостей дубль оформил 33-летний форвард Криштиану Роналду.
"Отличный матч, не так легко добиться здесь победы со счетом 3:0. Порой у нас возникали проблемы, но здесь всегда так бывает", — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.
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