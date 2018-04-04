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Алексей Сорокин: «Личности, которые ухали, пока не установлены, но их идентификацией занимаются»
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Алексей Сорокин: «Личности, которые ухали, пока не установлены, но их идентификацией занимаются» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вчера гостем редакции «СЭ» стал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Он рассказал о том, как клубы и федерация ведут борьбу с проявлениями расизма со стороны болельщиков.
— Начнем с актуального — на матче Россия — Франция (1:3) были слышны с трибун уханья в адрес темнокожих футболистов. Найдены ли эти хулиганы?
— Доподлинно личности пока не установлены, но их идентификацией занимаются. Более достоверной информации на данный момент нет.
— Что необходимо сделать, чтобы таких случаев больше не повторялось?
— Если вы заметили, их в последние три года стало гораздо меньше. Работает федерация, работают клубы. Ни одной подобной оплошности нам не прощают. Даже если есть сомнения насчет того, что проступок имел место, это мгновенно представляется как факт, якобы отражающий систему взаимоотношений в обществе. Нужна разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что, совершая такие поступки, они вредят стране. И, конечно, необходима неотвратимость наказания. Новый административный кодекс предполагает запрет на посещение матчей для людей, позволяющих себе такое — в том числе пожизненный запрет.
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