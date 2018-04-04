Мюллер: Когда мы повысили темп, дела пошли лучше

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признал, что мюнхенцы играли не лучшим образом в матче с «Севильей» (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Наша команда — сильнее, пускай мы и не показывали этого на протяжении всей игры.

Мы позволили соперникам создать слишком много моментов, теряя мяч очень легко. Мы не использовали пространство в середине поля и не действовали в должном темпе.