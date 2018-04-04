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Мюллер: Когда мы повысили темп, дела пошли лучше
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Мюллер: Когда мы повысили темп, дела пошли лучше 

LiveSport.Ru 54 минуты назад
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признал, что мюнхенцы играли не лучшим образом в матче с «Севильей» (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Наша команда — сильнее, пускай мы и не показывали этого на протяжении всей игры.
Мы позволили соперникам создать слишком много моментов, теряя мяч очень легко. Мы не использовали пространство в середине поля и не действовали в должном темпе.
В перерыве Хайнкес был недоволен, да и мы тоже. Когда мы повысили темп, дела пошли лучше. Выездная победа — всегда хороший результат, но мы хотим выиграть и в Мюнхене», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
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