Барцальи: Роналду забил гол, который войдет в историю, жаль, что в ворота «Ювентуса»

Защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи заявил, что гол нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду , забитый ударом через себя в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, войдет в историю, при этом выразив сожаление, что португалец поразил ворота его команды.

"Ювентус" во вторник в Турине уступил «Реалу» со счетом 0:3, а Роналду стал автором дубля.

"Когда вы сталкиваетесь с одним из лучших в мире, как Роналду, вам нужно действовать идеально. Если ты оставишь ему свободное пространство, он накажет тебя. Он забил гол, который войдет в историю, к сожалению, этот гол был забит нам", — сказал Барцальи, чьи слова приводятся на официальном сайте УЕФА.

Ответный матч состоится 11 апреля в Мадриде.