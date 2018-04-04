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Барцальи: Роналду забил гол, который войдет в историю, жаль, что в ворота «Ювентуса»
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Барцальи: Роналду забил гол, который войдет в историю, жаль, что в ворота «Ювентуса» 

Р-Спорт 47 минут назад
Защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи заявил, что гол нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, забитый ударом через себя в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, войдет в историю, при этом выразив сожаление, что португалец поразил ворота его команды.
"Ювентус" во вторник в Турине уступил «Реалу» со счетом 0:3, а Роналду стал автором дубля.
"Когда вы сталкиваетесь с одним из лучших в мире, как Роналду, вам нужно действовать идеально. Если ты оставишь ему свободное пространство, он накажет тебя. Он забил гол, который войдет в историю, к сожалению, этот гол был забит нам", — сказал Барцальи, чьи слова приводятся на официальном сайте УЕФА.
Ответный матч состоится 11 апреля в Мадриде.
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