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Аллегри: После третьего гола исправить ситуацию стало невозможно
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Аллегри: После третьего гола исправить ситуацию стало невозможно 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признал, что после разгрома от «Реала» (0:3) туринцы не смогут исправить положение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мадридский «Реал» был убийственен в завершающей стадии атак. Случайно Лигу чемпионов три раза за четыре года не выигрывают.
Сейчас нужно сосредоточится на чемпионате Италии, а уже затем в Мадриде постараться сыграть в свой футбол.
Я расстроен третьим голом, поскольку до него у нас были шансы исправить ситуацию в ответном матче. Сейчас же это невозможно.
Не думаю, что гол Криштиану — лучший в истории футбола, но он точно из разряда выдающихся. Можно лишь поздравить Роналду с тем, что он делает в настоящее время», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.
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