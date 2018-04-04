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Томас Мюллер: «Бавария» позволила «Севилье» слишком много
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Томас Мюллер: «Бавария» позволила «Севилье» слишком много 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, игра прошла в Испании и завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1.
«Бавария» одержала волевую победу над «Севильей»
"Наша команда — сильнее, пускай мы и не показывали этого на протяжении всей игры. Мы позволили соперникам создать слишком много моментов, теряя мяч очень легко. Мы не использовали пространство в середине поля и не действовали в должном темпе.
В перерыве Хайнкес был недоволен, да и мы тоже. Когда мы повысили темп, дела пошли лучше. Выездная победа — всегда хороший результат, но мы хотим выиграть и в Мюнхене", — цитирует немецкого футболиста официальный сайт УЕФА.
Ответная игра между командами состоится 11 апреля.
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