Томас Мюллер: «Бавария» позволила «Севилье» слишком много

Напомним, игра прошла в Испании и завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1.

«Бавария» одержала волевую победу над «Севильей»

"Наша команда — сильнее, пускай мы и не показывали этого на протяжении всей игры. Мы позволили соперникам создать слишком много моментов, теряя мяч очень легко. Мы не использовали пространство в середине поля и не действовали в должном темпе.

В перерыве Хайнкес был недоволен, да и мы тоже. Когда мы повысили темп, дела пошли лучше. Выездная победа — всегда хороший результат, но мы хотим выиграть и в Мюнхене", — цитирует немецкого футболиста официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между командами состоится 11 апреля.