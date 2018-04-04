Ещё
Анатолий Бышовец: Сейчас для «Крыльев Советов» появляется шанс завоевать первый трофей в своей истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анатолий Бышовец: Сейчас для «Крыльев Советов» появляется шанс завоевать первый трофей в своей истории 

Советский спорт 1 час назад
— «Фактор Тихонова» может помочь самарской команде добиться успеха. Андрей еще в прошлом году показал себя в «Енисее» как незаурядный тактик и постановщик игры, а его характер и профессионализм не могут не передаться футболистам. Особенно накануне матча со «Спартаком», имя которого дорого Тихонову.
Борис Игнатьев: Тихонов вполне может остановить «Спартак» на пути к Кубку России
Тем более сейчас для «Крыльев» появляется уникальный шанс завоевать первый трофей в своей истории, — цитируют Бышовца «Известия».
Напомним, четвертьфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» должен был состояться 28 февраля, но был перенесен из-за холодной погоды на 4 апреля. Встреча двух команда пройдет на стадионе «Металлург» в Самаре и начнется в 17:30 по московскому времени.
Советский спорт: последние новости
Зинедин Зидан: Не легко добиться победы в Турине со счетом 3:0 Каземиро: После удаления Дибалы нам стало легче Массимилиано Аллегри: «Реал» был убийственен в завершающей стадии атак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду забил «ножницами» в ворота «Ювентуса»
Олимпийский чемпион Тетюхин ушел из спорта1
Горько: когда будет свадьба Шараповой9
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение