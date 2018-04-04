Анатолий Бышовец: Сейчас для «Крыльев Советов» появляется шанс завоевать первый трофей в своей истории

— «Фактор Тихонова» может помочь самарской команде добиться успеха. Андрей еще в прошлом году показал себя в «Енисее» как незаурядный тактик и постановщик игры, а его характер и профессионализм не могут не передаться футболистам. Особенно накануне матча со «Спартаком» , имя которого дорого Тихонову.

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Тем более сейчас для «Крыльев» появляется уникальный шанс завоевать первый трофей в своей истории, — цитируют Бышовца «Известия»

Напомним, четвертьфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» должен был состояться 28 февраля, но был перенесен из-за холодной погоды на 4 апреля. Встреча двух команда пройдет на стадионе «Металлург» в Самаре и начнется в 17:30 по московскому времени.